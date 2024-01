Sachsens Krankenhäuser in Bedrängnis: Forderungen an Bund

Personalmangel, Unterfinanzierung und Bürokratie belasten die Krankenhäuser seit Jahren. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation haben die Lage noch verschärft - und Hilfe vom Bund lässt auf sich warten.

Leipzig/Dresden.

Aufgrund wachsender Belastungen schreiben die meisten Kliniken in Sachsen rote Zahlen. "Der aktuelle Zustand ist zweifellos für die Krankenhäuser nicht länger hinnehmbar", sagt Friedrich München, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen (KGS). Für eine weiterhin qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung in den nächsten Monaten fordert er dringend schnelle Entscheidungen. "Wir appellieren an den Bund, die Liquiditätshilfen und Mittel zur wirtschaftlichen Sicherung umgehend zur Verfügung zu stellen." Ansonsten sei mit weiteren Krankenhausschließungen oder der Aufgabe langjährig gesicherter Versorgungsstrukturen zu rechnen.