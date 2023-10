Sachsens Kur- und Heilbäder blicken optimistisch in Zukunft

Hinter Sachsens Kur- und Heilbädern liegen schwere Monate: Corona, Energiekrise und steigende Kosten in allen Bereichen. Inzwischen hat sich die Lage aber wieder verbessert, auch wenn es in mancher Hinsicht einen Wettbewerbsnachteil gibt.

Dresden.

Nach zahlreichen Krisen blicken Sachsens Kur- und Heilbäder inzwischen wieder optimistisch in die Zukunft. Trotz vieler Herausforderungen habe die Gästezahl im Schnitt in etwa das Niveau der Vor-Coronazeit erreicht, sagte der Geschäftsführer des Sächsischen Heilbäderverbandes, Helfried Böhme, vor dem 23. Landesbädertag in Bad Lausick (Kreis Leipzig). Im Jahr 2019 hatten demnach 720.000 Gäste die Heil- und Kurbäder Sachsens besucht, 3,5 Millionen Übernachtungen wurden gezählt. Bei der zweitägigen Tagung beraten bis Freitag etwa 40 Teilnehmer über die Entwicklung in den 14 staatlich anerkannten Kurorten.