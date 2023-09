Sachsens Landeskirche ruft zu Spenden für Armenien auf

Dresden.

Die sächsische Landeskirche bittet um Spenden für armenische Christen in der Konfliktregion Berg-Karabach. Tausende Armenier seien schon geflohen, zurück blieben sind geschätzt 120.000 Menschen armenischer Muttersprache, wie das Landeskirchenamt am Donnerstag mitteilte. Viele hätten schon gepackt, aber ihnen fehle es an Benzin, um wegzukommen.