Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsens Polizei bekommt bundeseinheitlichen Dienstausweis (Archivbild).
Sachsens Polizei bekommt bundeseinheitlichen Dienstausweis (Archivbild). Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Sachsens Polizei bekommt bundeseinheitlichen Dienstausweis (Archivbild).
Sachsens Polizei bekommt bundeseinheitlichen Dienstausweis (Archivbild). Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Sachsen
Sachsens Polizei bekommt bundeseinheitlichen Dienstausweis
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fälschungssicherer sollen die neuen Dienstausweise der Polizei Sachsen sein. Nun werden die Bediensteten mit dem Ausweis in Chipkarten-Format ausgestattet.

Dresden.

In Sachsen sollen bis Ende 2026 alle Polizeibedienstete einen neuen, bundeseinheitlichen Dienstausweis bekommen. Bis der Prozess vollumfänglich abgeschlossen ist, behalten beide Ausweise ihre Gültigkeit, wie das Innenministerium mitteilte. Bundesweit haben sich zunächst zehn Länder auf die Einführung eines einheitlichen Ausweises bis 2026 verständigt.

Der hellblaue Ausweis im Chipkarten-Format gilt als besonders fälschungssicher. So soll vor allem Betrugsstraftaten durch falsche Polizeibeamte vorgebeugt werden. Die vermehrten Sicherheitsmerkmale verhelfen dazu, Polizeibedienstete künftig leichter und eindeutig zu erkennen.

Auf der Vorderseite des Dokuments finden sich neben Foto, Namen und Dienstgrad ein zweites Foto als Kippbild unten rechts sowie eine spürbare Erhebung am unteren linken Bildrand. Der Polizeistern ist als Hologramm aufgedruckt, außerdem das jeweilige Landeswappen. Das Ministerium rät überdies Bürgerinnen und Bürgern, die Zweifel an der Legitimation eines Polizeibediensteten oder der Echtheit eines Ausweises haben, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
2 min.
Datenschutzbeauftragte dringt auf Transparenzplattform
Eine Transparenzplattform soll staatliches Handeln nachvollziehbarer machen. (Symbolbild)
Eine digitale Plattform soll das staatliche Handeln in Sachsen transparenter machen. Doch es könnte Verzögerungen geben. Für die Datenschutzbeauftragte ist das nicht hinnehmbar.
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
08.08.2025
2 min.
Steuereinnahmen in Sachsen leicht gestiegen
Die Steuereinnahmen in Sachsen sind im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. (Symbolbild)
Die Steuereinnahmen in Sachsen liegen im ersten Halbjahr über dem Vorjahresniveau. Wie es am Jahresende aussieht, ist noch unsicher.
Mehr Artikel