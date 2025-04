Sachsens Schuldenbremse ausgebremst - oder doch nicht? Was Rechnungshofpräsident Michel zur Grundgesetzänderung sagt

Die Länder sollen vom Bund nicht nur zusätzlich 100 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur erhalten, sondern auch neue Kredite aufnehmen dürfen. Bleibt es bei Sachsens strikter Tilgungsfrist?

Als der Sächsische Landtag am Donnerstag über die Haltung Sachsens zum historischen Schuldenpaket diskutierte, erinnerte der BSW-Abgeordnete Lutz Richter CDU und SPD noch einmal an die im Herbst 2024 gescheiterten Brombeer-Sondierungen. Damals „ging kein Weg rein“ in eine Debatte zur Reform der sächsischen Schuldenbremse – „und jetzt...