Sachsens Tourismusregionen trotz Regenwetters gut gebucht

Die sächsischen Urlaubsregionen sind mit der derzeitigen Buchungslage in diesem Sommer sehr zufrieden. Das Gästeaufkommen habe in etwa das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 erreicht, vermehrt seien auch wieder ausländische Gäste in Sachsen unterwegs, sagte Veronika Hiebl, Chefin der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) auf Anfrage. "Offensichtlich ist das Angebot an Erlebnismöglichkeiten für Kultur- und Natururlaub in Sachsens Städten und Regionen genau das, was Urlauber in diesem Sommer suchen." Es gebe aber noch an allen Zielen freie Kapazitäten.