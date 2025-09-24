Sachsens Wirtschaftsleistung leicht gestiegen

Trotz Flaute beim Bau zieht Sachsens Wirtschaftsleistung leicht an: Besonders Bildung und Gesundheit sorgen für ein kleines Plus beim Bruttoinlandsprodukt.

Kamenz. Sachsens Wirtschaftsleistung ist in der ersten Jahreshälfte leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe sich das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 0,1 Prozent erhöht, teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit. Damit war die Entwicklung im Freistaat besser als bundesweit mit einer stagnierenden Wirtschaft.

In Sachsen gingen von den Dienstleistungsbereichen bis Ende Juni 2025 geringe Wachstumsimpulse für die Bruttowertschöpfung im Vergleich zum Vorjahr aus. Nur der Bereich öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit verzeichnete preisbereinigt einen im Vergleich zu den anderen Wirtschaftsbereichen beachtlichen Anstieg. Die Rückgänge im produzierenden Gewerbe waren deutlich und wurden von dem überdurchschnittlichen realen Verlust im Baugewerbe dominiert. (dpa)