  • Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter zur Teilzeit-Debatte: „Ich halte wenig davon, dass man Menschen zwingt.“

SPD-Wirtschaftsminister Dirk Panter verlangt zum Thema Teilzeit eine faktenbasierte Diskussion. Bild: Ronald Bonß/SMWA
SPD-Wirtschaftsminister Dirk Panter verlangt zum Thema Teilzeit eine faktenbasierte Diskussion. Bild: Ronald Bonß/SMWA
Sachsen
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter zur Teilzeit-Debatte: „Ich halte wenig davon, dass man Menschen zwingt.“
Von Eva-Maria Hommel, Tobias Wolf
Der SPD-Wirtschaftsminister spricht von einer „Phantomdiskussion“ der CDU. Doch wie viele Menschen arbeiten überhaupt in Teilzeit, und wie viele von ihnen tun das aus eigener Entscheidung?

Im Februar ist CDU-Bundesparteitag, und ein Thema wird schon im Voraus heiß diskutiert: Der Antrag mit dem Titel "Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit". Wenn es nach dem CDU-Wirtschaftsflügel geht, soll der Rechtsanspruch eingeschränkt werden - außer bei Gründen wie Erziehung, Pflege oder Weiterbildung.
