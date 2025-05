Sächsische Bibliotheken geben NS-Raubgut zurück

Seit Jahren suchen Provenienzforscher auch in Bibliotheken und Archiven nach unrechtmäßigem Kulturgut. Das wird von Bund und Ländern gefördert - nun gab es auch in Sachsen wieder Treffer.

Dresden/Leipzig.

Im Zuge einer gemeinsamen Restitution von NS-Raubgut aus insgesamt 14 deutschen Bibliotheken und Archiven haben die Erben auch 36 Bände der Sammlung des jüdischen Schriftstellers Raoul Fernand Jellinek-Mercedes (1888-1939) aus Sachsen erhalten. Sie konnte wie der Rest des insgesamt 41 Werke umfassenden Konvoluts anschließend nach Mitteilung der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) für die jeweiligen Sammlungen angekauft werden. Drei Bücher identifizierten Provenienzforscher in der SLUB, eines in der Stadtbibliothek Chemnitz, 15 in der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig sowie 17 in der Leipziger Stadtbibliothek.