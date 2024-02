Sächsische Firmen kehren zufrieden aus Silicon Valley zurück

Dresden/San Francisco.

Die Wirtschaftsförderung Sachsen hat ein positives Fazit einer Unternehmerreise in das Silicon Valley bei San Francisco gezogen. An dem Besuch mit dem Ziel möglicher Geschäftsanbahnungen hatten sich 15 Firmen beteiligt. Bei verschiedenen Terminen hätten die Teilnehmer vom besonderen "Mindset" in den USA profitiert. Diese Denkweise mache deutlich, wie schnell dort aus Ideen Unternehmen und Produkte werden können, aber auch um wie viel leichter das Knüpfen von Geschäftskontakten sei. Im Fokus hätten unter anderem Firmenbesuche bei SAP in Palo Alto und Plug and Play in Sunnyvale mit Best-Practice-Beispielen zu KI und interaktiven Technologien sowie Netzwerkveranstaltungen gestanden.