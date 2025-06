Sächsische Linke wählt neuen Vorstand

Sechs Jahre führten Susanne Schaper und Stefan Hartmann die Linken im Freistaat an. Nun machen sie Platz für Nachfolger.

Dresden.

Bei ihrem Parteitag in Leipzig will die sächsische Linke einen neuen Vorstand wählen. Die bisherigen Vorsitzenden Susanne Schaper und Stefan Hartmann treten nicht mehr an. Sie wollen sich künftig auf ihre Aufgaben als Vorsitzende der Landtagsfraktion konzentrieren.