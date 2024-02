Sächsische Polizei nutzt vermehrt Drohnen bei Einsätzen

Das Auge fliegt mit: Drohnen gehören mittlerweile zum Alltag, auch bei der polizeilichen Arbeit. In Sachsen werden sie unter anderem bei Fußballspielen genutzt.

Dresden.

Die sächsische Polizei setzt bei ihren Einsätzen immer häufiger auf Drohnen. Das belegen Zahlen, die am Montag in einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken im Landtag veröffentlicht wurden. Demnach ließ die Polizei im vergangenen Jahr 135 Mal solche unbemannten Fluggeräte über dem Freistaat aufsteigen - mehr als dreimal so viel wie 2022 (41 Einsätze), stellten die Linken klar. Zuletzt stiegen Drohnen vermehrt bei Fußballspielen auf. Auch die Größe der polizeilichen Drohnen-Flotte wuchs an. 2021 befanden sich zwölf Drohnen im Bestand, inzwischen sind es 23. Aktuell sind 27 Beamte für den entsprechenden Einsatz ausgebildet, hieß es.