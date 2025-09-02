Sächsische Schweiz: Beliebter Parkplatz ab sofort lange gesperrt

Er ist für viele Wanderer, Kletterer und Touristen Ausgangspunkt für eine Tour in der Sächsischen Schweiz. Doch ab sofort ist der Parkplatz Neumannmühle gesperrt. Welche Alternative gibt es?

Bad Schandau. Besucher im Nationalpark Sächsische Schweiz müssen sich in den kommenden Monaten auf Einschränkungen einstellen. Seit Montag, dem 1. September sind im Kirnitzschtal der große Wanderparkplatz an der Neumannmühle und der dort beginnende Weg in den Großen Zschand gesperrt. Das teilt die Nationalpark- und Forstverwaltung mit.

Sperrung bis voraussichtlich Februar 2026

Als Grund für die Sperrungen nennt die Parkverwaltung aufwendige Bauarbeiten für den Breitbandausbau sowie für einen besseren Waldbrandschutz in der Sächsischen Schweiz. Von der Neumannmühle bis zum Alten Zeughaus sollen demnach Glasfaserkabel verlegt werden, um das Zeughaus ans Turbo-Internet anzuschließen. Nach Abschluss der Brut- und Setzzeit im Nationalpark wird zudem im Großen Zschand eine Trockensteigleitung verlegt. Sie soll für ausreichend Löschwasser in den grenznahen Wäldern im Nationalpark sorgen. Nach Angaben der Baufirma sind die Bohr- und Bauarbeiten wegen des felsigen Untergrunds kompliziert: Sie werden daher voraussichtlich bis Ende Februar 2026 dauern. Der berühmte Malerweg ist von den Sperrungen laut Parkverwaltung nicht betroffen.

Gaststätten bleiben geöffnet

„Trotz sorgfältiger Planung sind leider Einschränkungen vor allem am Parkplatz Neumannmühle unvermeidlich“, erklärt die Parkverwaltung dazu. „Er wird in seiner ganzen Fläche als Baulager benötigt, sodass auch am Wochenende das Parken dort nicht möglich ist.“ Die Nationalpark- und Forstverwaltung von Sachsenforst bittet hierfür um Verständnis. Die Gaststätten Neumannmühle, Buschmühle und Zeughaus bleiben demnach aber geöffnet und können weiter als Einkehrmöglichkeit eingeplant werden. „Zu Fuß ist auch der Zugang zur Toilette am Parkplatz Neumannmühle weiterhin möglich.“

Diese Umleitungen gibt es

Die Bauarbeiten finden in mehreren Bauabschnitten statt. Umleitungen sind für Wanderer und Radfahrer vor Ort ausgeschildert. Online sind sie zudem im Wegeservice der Nationalpark und Forstverwaltung abrufbar. Noch bis zum 8. September wird demnach zunächst am unteren Abschnitt zwischen Neumannmühle und Abzweig E-Flügel gebaut. Fußgänger können über Hohlfelds Graben – Flügel E oder Flößersteig – Kleiner Zschand ausweichen, Radfahrer über Kirnitzschtalstraße – Kleiner Zschand. Ab Abzweig Flügel E ist der Große Zschand dann frei.

Ab dem 8. September werden sich die Bauarbeiten dann laut Planung auf die gesamte Strecke zwischen Neumannmühle und Zeughaus ausdehnen. Fußgänger können dann über Buschmühle – Hohlfelds Graben – Flügel E – Dreisteigensteig oder Saupsdorfer Weg zum Zeughaus gelangen. Radfahrer folgen der Kirnitzschtalstraße flussaufwärts bis Eingang Kirnitzschtal, dann der Radroute zur Thorwaldbrücke und von dort zum Zeughaus.

Weitere Sperrung im Wehlener Grund

Eine weitere Sperrung gibt es im Wehlener Grund. Der dortige Wanderweg wird ebenfalls wegen Bauarbeiten zwischen dem Ortsausgang Stadt Wehlen und der Kreuzung Teufelsschlucht bis Jahresende 2025 komplett gesperrt. Davon ist auch der Malerweg betroffen.

Hier kann stattdessen geparkt werden

Die beste Alternative für den gesperrten Parkplatz Neumannmühle ist laut Parkverwaltung die Anreise mit den regelmäßig verkehrenden Wanderbussen der Kirnitzschtallinie. Die Verbindungen finden Gäste hier. Die zweitbeste Möglichkeit ist demnach, den Parkplatz in Ottendorf oder den Parkplatz Sturmbauers Eck.zu nutzen. Von Ottendorf aus können Wanderer ihre Tour schon mit beeindruckenden Panoramablicken von der Endlerkuppe oder dem Großstein belohnen. „So haben sich sportliche Wanderer schon eine erste Stärkung in den Gaststätten des Kirnitzschtales verdient, bevor sie über die Buschmühle oder Felsenmühle wieder bergan in Richtung Großer Zschand oder Kleiner Zschand wandern“, so die Parkverwaltung. (juerg)