Ein beliebter Ort für Kletterer: der Klettergarten Liebethal bei Pirna.
Ein beliebter Ort für Kletterer: der Klettergarten Liebethal bei Pirna. Bild: Marko Förster
Sachsen
Sächsische Schweiz: Kletterer stürzt in den Tod
Von Jürgen Becker und Marko Förster
Der idyllische Klettergarten Liebethal ist bei Sportkletterern beliebt: Eine Felswand wurde einem Sachsen jetzt aber zum Verhängnis.

Liebethal.

Ein 58-jähriger Sachse ist am Montagnachmittag im Klettergarten Liebethal in der Sächsischen Schweiz tödlich verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Sebnitzer, der als erfahrener Kletterer galt, gemeinsam mit einer Frau und einem Mann dort an einer etwa 13 Meter hohen Felswand unterwegs, als er abstürzte.

Offenbar nicht richtig gesichert

Zeugenaussagen zufolge soll die Frau den 58-Jährigen zunächst gesichert haben, während er die Wand hinaufstieg. Oben angekommen, soll sich der Sebnitzer dann aber selbstständig gesichert haben, um sich für das Abseilen vorzubereiten. Genau in diesem Moment soll dann das Unglück passiert sein: Aus bislang ungeklärten Gründen – vielleicht ein fataler Fehler beim Sichern oder Abseilen – stürzte der Mann in die Tiefe. Er schlug hart auf dem Boden auf und blieb leblos liegen.

Jede Hilfe kommt zu spät

Die beiden Begleiter hatten sofort nach dem Sturz einen Notruf abgesetzt. Ein Rettungswagen der Johanniter aus Heidenau, der Rettungshubschrauber „Christoph 38“ aus Dresden, die Hauptwache der Feuerwehr Pirna sowie die Höhenrettung der Feuerwehr Heidenau eilten sofort zur Unglücksstelle. Doch trotz des schnellen Einsatzes konnten die Retter nichts mehr für den Mann tun. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Sachsen feststellen. Dessen beiden Begleiter standen unter Schock: Ein Kriseninterventionsteam der Johanniter betreute sie.

Die Polizei ermittelt

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren, um den Hergang des Unglücks zu rekonstruieren. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden – alles deutet auf einen tragischen Unfall hin. Die genaue Ursache des Sturzes ist noch unklar.

Schon der zweite schwere Unfall im Klettergarten Liebethal in diesem Sommer

Es war nicht der erste schwere Unfall im Klettergarten Liebethal in diesem Sommer. Schon am 29. Juni war dort eine 30-jährige Frau rund 10 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. 2019 hatte ein Mann von dort ebenfalls ins Klinikum geflogen werden müssen, nachdem er rund acht Meter in die Tiefe gestürzt war.

Jährliche Kontrollen

Der Klettergarten Pirna-Liebethal wird vom Sächsischen Bergsteigerbund (SBB) betrieben. Wegen der über 100 Routen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und der malerischen Umgebung ist er ein beliebtes Ausflugsziel für Sportkletterer aus der Region. Laut SBB überprüfen Fachleute einmal jährlich sämtliche Sicherungseinrichtungen, wie zum Beispiel die Haken in dem Klettergarten. Wer dort klettert, muss sich zudem an die Regeln halten. So gibt es unter anderem beim Klettern Helmpflicht. Zur Seilumlenkung dürfen nur die dafür vorgesehenen Umlenkringe und Sicherungsketten verwendet werden. Die Kletterordnung ist am Standort ausgehängt. (juerg)

