Sächsische Schweiz: Wanderer 15 Meter tief in einen Fluss gestürzt

Ein Senior hatte in der Sächsischen Schweiz Glück im Unglück: Er stürzte beim Wandern, fiel 15 Meter tief in die Polenz - und überlebte.

Polenztal.

Der 80-Jährige gehörte zu einer Gruppe aus Dresden, die am Donnerstag zu den Märzenbecherwiesen im Polenztal wandern wollte. Nahe der Bockmühle in der Sächsischen Schweiz gibt es nämlich eines der größten natürlichen Vorkommen wild wachsender Märzenbecher, die auch großes Schneeglöckchen genannt werden, in Deutschland. Dort blühen gerade Tausende dieser Märzglöckchen. Die Märzenbecherwiesen sind deshalb gerade im Frühjahr ein viel besuchtes Ausflugsziel.

Über Steilhang nach Sturz abgerutscht: Rettungshubschrauber im Einsatz

Für den 80-jährigen Senior endete die Tour im Krankenhaus. Zwischen Bockmühle und Scheibenmühle stürzte er, rutschte über einen Steilhang ab und fiel etwa 15 Meter tief in den Fluss Polenz. Der Rettungsdienst vom ASB sowie den Freiwilligen Feuerwehren aus Heeselicht und Cunnersdorf leisteten erste Hilfe. Die Kameraden der Bergwacht aus Bad Schandau und Sebnitz unterstützen den Einsatz und transportierten den verletzten Senior zum alarmierten Rettungshubschrauber „Christoph 38“. Der Helikopter flog den Rentner in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen soll der 80-Jährige wie durch ein Wunder nur mittelschwere Verletzungen erlitten haben. (juerg)