Sächsische Staatskanzlei hisst Israel-Flagge

Dresden.

Als Zeichen der Solidarität weht vor der sächsischen Staatskanzlei in Dresden seit Dienstag die Flagge Israels. Der Freistaat Sachsen stehe an der Seite Israels, teilte die Staatskanzlei mit. "Die Menschen im Freistaat sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien." Die Ministerien könnten selbst darüber entscheiden, ob sie die israelische Flagge vor ihren Dienstgebäuden hissen. Die islamistische Hamas hatte Israel am Samstag massiv angegriffen. Die kriegerischen Auseinandersetzungen forderten seither Tausende Tote und Verletzte. (dpa)