Sächsische Verwaltung fest in Frauenhand

Ohne Frauen würde in der sächsischen Verwaltung nicht viel laufen. Das macht allein der hohe Frauenanteil deutlich. Inzwischen liegt auch der erste Gleichstellungsbericht des Freistaates vor.

Dresden.

Die öffentliche Verwaltung in Sachsen befindet sich fest in Frauenhand. Der vom Kabinett vorgestellte erste Gleichstellungsbericht weist einen Frauenanteil von 64,4 Prozent auf - im Land und in den Kommunen. Etwas geringer sei der Anteil von Frauen in oberen Leitungspositionen. Hier lag der Wert im Jahr 2023 bei 50 Prozent. Der Bericht dokumentiert den Stand der Gleichstellung im öffentlichen Dienst von Land und Kommunen.