Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Sächsische Landtag will am Mittwoch unter anderem über den Reformstaatsvertrag zum Rundfunk abstimmen. (Archivbild)
Der Sächsische Landtag will am Mittwoch unter anderem über den Reformstaatsvertrag zum Rundfunk abstimmen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Der Sächsische Landtag will am Mittwoch unter anderem über den Reformstaatsvertrag zum Rundfunk abstimmen. (Archivbild)
Der Sächsische Landtag will am Mittwoch unter anderem über den Reformstaatsvertrag zum Rundfunk abstimmen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Sächsischer Landtag stimmt über Rundfunk-Reformen ab
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Reformstaatsvertrag für den Rundfunk ist die Zustimmung aller Bundesländer erforderlich. Jetzt ist Sachsen am Zug. Es wird ein knappes Votum erwartet.

Dresden.

Der Sächsische Landtag will heute (ab 10.00 Uhr) unter anderem über die Reform des Rundfunks abstimmen. Für den sogenannten Reformstaatsvertrag ist die Zustimmung aller Bundesländer erforderlich. In Sachsen wird ein knappes Ergebnis erwartet. 

CDU, SPD und Grüne haben angekündigt, geschlossen dafür zu stimmen, AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) geschlossen dagegen. Die Linken möchten sich enthalten. Der fraktionslose Abgeordnete Matthias Berger, der für die Freien Wähler im Parlament ist, war am Vorabend noch unentschlossen. Nach den Ankündigungen der Fraktionen dürfte der Staatsvertrag nur wenige Ja-Stimmen mehr als Nein-Stimmen bekommen, was allerdings reichen würde. 

Mit dem Reformstaatsvertrag soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk modernisiert und gestrafft werden. Der Auftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio wird klarer gefasst und stärker auf Information, Bildung, Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt fokussiert.

Zu Beginn der Landtagssitzung will Justizministerin Constanze Geiert (CDU) eine Fachregierungserklärung zum Thema Rechtsstaat abgeben. Danach stehen drei aktuelle Debatten auf dem Programm. Auf Antrag der CDU soll es um die Agrarpolitik gehen. Die AfD stellt die Sozialleistungen für Asylbewerber infrage. Das BSW möchte eine Diskussion zum Thema Wehrpflicht führen. Später soll es auch noch um Anträge aus den Fraktionen gehen. Die AfD will etwa erreichen, dass das DDR-Moped Simson zum immateriellen Kulturerbe wird. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:03 Uhr
2 min.
Linke wollen Kretschmer an seinen Taten messen
Die Linken wollen im Landtag weiter konstruktive Politik leisten (Archivbild).n
Nach der Zitterpartie um Sachsens Zustimmung zum Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerät die Rolle der Linken erneut in den Fokus. Ohne sie wäre das Vorhaben gescheitert.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
28.10.2025
2 min.
Knappes Votum zum Reformstaatsvertrag in Sachsen erwartet
Der Sächsische Landtag will am Mittwoch über den Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abstimmen. (Archivbild)
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland soll reformiert werden. Über den entsprechenden Staatsvertrag müssen alle Länderparlamente abstimmen. Nun in Sachsen am Zug.
Mehr Artikel