Sächsischer Leserpreis 2023 geht an Berliner Dramatikerin

Mit ihrem Jugendroman "Wir holen uns die Nacht zurück" hat die in Berlin lebende Autorin Nora Hoch den diesjährigen Buchsommer-Leserpreis in Sachsen gewonnen. Sie habe sich eindeutig unter zehn Nominierten durchgesetzt, teilten Kulturministerium und Bibliotheksverband Sachsen als Auslober am Mittwoch in Dresden mit. Die undotierte Auszeichnung ist mit einer Lesereise verbunden und soll zum Buchsommer-Abschluss am 16. Oktober in der Stadtbibliothek Pirna (Sächsische Schweiz) verliehen werden.