Ein Säugling stirbt nach schweren Kopfverletzungen. (Symbolbild). Bild: Robert Michael/dpa
Ein Säugling stirbt nach schweren Kopfverletzungen. (Symbolbild). Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Säugling in Dresden getötet - Verdächtiger in U-Haft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Säugling stirbt in Dresden an schweren Kopfverletzungen. Die Ermittler nehmen den Freund der Mutter fest. Das ist bisher bekannt.

Dresden.

Ein neun Monate altes Kind ist in Dresden an den Folgen schwerer Kopfverletzungen gestorben. Ein 30 Jahre alter Mann wurde festgenommen und sitzt inzwischen wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der Deutsche soll dem Jungen seiner Lebensgefährtin in den Abendstunden des 2. September auf noch unbekannte Weise die Verletzungen zugefügt haben. Der Säugling verstarb wenig später. 

Der Verdächtige ist vorbestraft und stand zur Tatzeit unter Bewährung. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden laufen. (dpa)

