Saison-Aus für Haidara bei RB Leipzig

Im Endspurt um die Qualifikation für die Champions League muss RB Leipzig auf einen Stammspieler verzichten. Die Knieverletzung des Nationalspielers passiert im Training.

Leipzig. Für RB Leipzigs Amadou Haidara ist die Bundesliga-Saison vorzeitig beendet. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt eine Innenbandverletzung im linken Knie. Das teilte der Verein nach einer MRT-Untersuchung mit.

Damit steht Haidara, der sich die Verletzung im Training am Dienstagnachmittag zugezogen hatte, für den Saisonendspurt im Kampf um die Champions-League-Qualifikation nicht zur Verfügung. RB tritt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen und eine Woche später daheim (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart an.

Der Nationalspieler von Mali soll zur Saisonvorbereitung wieder dabei sein. Die Knieverletzung soll laut RB-Mitteilung konservativ behandelt werden. (dpa)