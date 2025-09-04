Saisonende in Dresdner Freibädern naht

In der Elbestadt ist es nur noch einige Tage lang möglich, im Freien zu baden. Dafür gelten bald in den Hallen wieder längere Öffnungszeiten.

Dresden. Die Freibadsaison neigt sich in Dresden dem Ende zu. Sechs Bäder sind nur noch bis zum kommenden Sonntag geöffnet, wie der Betreiber mitteilte. Dies gilt für das Stauseebad Cossebaude, das Naturbad Mockritz, die Freibäder Wostra und Cotta, das Waldbad Langebrück und das Luftbad Dözschen.

Eine Woche länger dauert die Saison in weiteren fünf Bädern: im Georg-Arnhold-Bad, im Kombibad Prohlis, im Strandbad Wostra und an den Badestellen Weixdorf und Weißig.

Im Hallenbetrieb beginnen gleichzeitig die ausgeweiteten Winteröffnungszeiten - das Personal kehrt aus den Freibädern zurück. In der Halle des Kombibades Prohlis gelten die längeren Zeiten schon jetzt (täglich 10 bis 22 Uhr). Ab kommenden Montag verlängern sich die Öffnungszeiten dann auch im Schwimmsportkomplex am Freiberger Platz die Öffnungszeiten von montags bis freitags bis 22 Uhr, hinzu kommt außerdem das Wochenende. Ab 15. September 2025 folgen die restlichen Hallenbäder. (dpa)