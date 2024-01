Sandra Hüller als "Hamlet" im Schauspiel Leipzig

Leipzig.

Schauspielerin Sandra Hüller ist im März als "Hamlet" im Schauspiel Leipzig zu erleben. Während der Buchmesse gastiere die "Hamlet"-Inszenierung des Schauspielhauses Bochum am 22. und 23. März in Leipzig, teilte das Theater am Montag mit. Hüller wurde für ihre Rolle in dem Shakespeare-Stück mehrfach ausgezeichnet. Die 45-Jährige wird derzeit auch als Filmschauspielerin viel gefeiert. Im Dezember gewann sie den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin für ihre Rolle im Justizthriller "Anatomie eines Falls". Kritiker räumen ihr auch Chancen auf einen Oscar ein. (dpa)