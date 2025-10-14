Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Ende der Sanierungsarbeiten im Innenhof des Zwingers war ursprünglich für Ende 2023 geplant. (Archivbild)
Das Ende der Sanierungsarbeiten im Innenhof des Zwingers war ursprünglich für Ende 2023 geplant. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Das Ende der Sanierungsarbeiten im Innenhof des Zwingers war ursprünglich für Ende 2023 geplant. (Archivbild)
Das Ende der Sanierungsarbeiten im Innenhof des Zwingers war ursprünglich für Ende 2023 geplant. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Sanierter Zwingerhof wird feierlich eröffnet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit fast zwei Jahren Verzögerung gehen die Arbeiten in dem bei Touristen besonders beliebten Ausflugsziel zu Ende.

Dresden.

Mit einer feierlichen Übergabe eröffnet der Innenhof des berühmten Dresdner Zwingers am Dienstag nach viereinhalb Jahren Sanierungsarbeiten wieder komplett für Besucher. Bei der Feier am Nachmittag (14 Uhr) öffnen Ministerpräsident Michael Kretschmer und Finanzminister Christian Piwarz (beide CDU) offiziell den Bauzaun.

Anschließend steht der Hof erstmals seit 2021 wieder ganz für Besucher offen. Für Interessierte gibt es Präsentationen der Zwingerbauhütte und des Landesamtes für Archäologie (15.30 Uhr). 

Ursprünglich sollte die Sanierung bereits bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Die Kosten lagen laut Angaben des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) vom Juni bei rund 15,4 Millionen Euro - gut fünf Millionen Euro mehr als zuvor geplant.

Der im Auftrag von Kurfürst August dem Starken errichtete Dresdner Zwinger gilt als das bedeutendste Bauwerk des Spätbarock und als Wahrzeichen der Stadt. Er diente nach seiner Einweihung im Jahr 1719 als Ort fürstlicher Repräsentation und höfischer Feste sowie zur Aufbewahrung der herrschaftlichen Sammlungen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
2 min.
Innenhof-Sanierung des Dresdner Zwingers steht vor Abschluss
Der Innenhof des berühmten Dresdner Zwingers wird seit 2021 saniert.
Der Dresdner Zwinger ist weltberühmt und ein beliebtes Ziel für Besucher der sächsischen Landeshauptstadt. Jahrelang versperren Bauzäune den Blick auf den Innenhof. Das hat nun ein Ende.
07.10.2025
2 min.
Wiedereröffnung des Zwingerhofs Mitte Oktober
Der Innenhof des berühmten Dresdner Zwingers wurde ab 2021 saniert. (Archivfoto)
Der Dresdner Zwinger ist weltberühmt und ein beliebtes Ziel für Besucher der sächsischen Landeshauptstadt. Nach mehr als vier Jahren enden die Sanierungsarbeiten.
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
Mehr Artikel