Sattelzug kippt auf A4 um: Sperrung und ein Verletzter

Wilsdruff.

Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der A4 nahe Dresden verletzt worden. Der 42-Jährige war am Freitagabend mit seinem Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache in einen Sattelzug gekracht, der wegen eines technischen Defekts auf dem Standstreifen gehalten hatte, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Sattelzug samt Container kam demnach ins Schleudern, kippte auf die Seite, fuhr sich in der Mittelleitplanke fest und blockierte dadurch die komplette Fahrbahn. Später krachte noch ein Kleintransporter in das Trümmerfeld.