Sattelzug prallt gegen Tunnelwand: A17 gen Prag gesperrt

Dresden.

Nach dem Unfall eines Sattelzuges auf der Autobahn 17 ist der Tunnel Dölzschen bei Dresden seit den Morgenstunden für den Verkehr in Richtung Prag gesperrt. Gegen 3.45 Uhr sei der Lastwagen aus vorerst ungeklärter Ursache erst nach rechts gegen die Tunnelwand geprallt und dann gegen die gegenüberliegende Wand geschleudert, informierte die Polizeidirektion Dresden am Dienstag. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden an dem Lkw und den Tunnelwänden wurde auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Bergungsarbeiten dauern an, hieß es am Vormittag. (dpa)