Saxonia Media erweitert Geschäftsführung um Yvonne Abele

Leipzig (dp/sn) - .

Die Filmproduktionsfirma Saxonia Media ("In aller Freundschaft") erweitert ihre Geschäftsführung. Wie das Unternehmen am Mittwoch in Leipzig mitteilte, wird Yvonne Abele zum 1. Februar zur zweiten Geschäftsführerin berufen. Der langjährige Chef Sven Sund wird zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Abele ist mit Unterbrechungen seit 2008 für Saxonia Media tätig.