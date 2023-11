SC DHfK Leipzig erkämpft Remis beim Bergischen HC

Wuppertal.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen in der Bundesliga weiter auf ihren zweiten Auswärtssieg warten. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson sicherte sich am Donnerstagabend beim Bergischen HC aber zumindest ein 31:31 (16:19)-Remis. Für die Leipziger war es nach vier Niederlagen in Folge der erste Punktgewinn gegen den Angstgegner. Mit neun Toren avancierte Franz Semper vor 2259 Zuschauern zum besten Werfer des SC DHfK, der mit nunmehr 13:15 Punkten unverändert auf Platz neun rangiert.