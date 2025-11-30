Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Torwart Domenico Ebner hatte mit seinen Paraden großen Anteil daran, dass die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig ein 27:27-Remis gegen Hannover-Burgdorf erkämpften. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Torwart Domenico Ebner hatte mit seinen Paraden großen Anteil daran, dass die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig ein 27:27-Remis gegen Hannover-Burgdorf erkämpften. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
SC DHfK Leipzig erkämpft Remis gegen Hannover
Beim Heimdebüt von Trainer Carstens laufen die Leipziger Bundesliga-Handballer lange einem Rückstand hinterher. Mit einer Energieleistung sichern sie sich einen Punkt.

Leipzig.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig bleiben in der Bundesliga weiter ohne Sieg. Beim Heimdebüt ihres neuen Trainers Frank Carstens errangen die Leipziger am Sonntagnachmittag aber zumindest ein 27:27 (13:13)-Remis gegen die TSV Hannover-Burgdorf und damit ihren ersten Heimspielpunkt in dieser Saison. Nationalspieler Franz Semper war vor 4.021 Zuschauern mit sechs Toren der beste Werfer des SC DHfK, der nun bei 3:25 Punkten steht. 

Der Tabellenletzte startete schwungvoll in die Partie, leistete sich Mitte der zweiten Hälfte aber eine Schwächephase mit technischen Fehlern und schlecht vorbereiteten Abschlüssen. Mit drei Siebenmeterparaden verhinderte Torwart Domenico Ebner jedoch, dass sich die Hannoveraner in dieser Phase nennenswert absetzen konnten. Bis zur Pause erzwangen die Gastgeber mit aufopferungsvollem Einsatz in der Abwehr ein Duell auf Augenhöhe.

Nach dem Wechsel nutzte Hannover seine spielerischen Vorteile, um sich leicht auf 19:16 (43. Minute) abzusetzen. Die Leipziger ließen sich aber nicht abschütteln und kamen 103 Sekunden vor Schluss zum 26:26-Ausgleich. Justus Fischer konterte zur Führung für Hannover, ehe Semper den Punkt rettete. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
