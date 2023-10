SC DHfK Leipzig erkämpft Remis in Hannover

Hannover. Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga den zweiten Sieg nacheinander knapp verpasst. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson musste sich am Freitagabend bei der TSV Hannover-Burgdorf in einem kampfbetonten Spiel mit einem 25:25 (15:14)-Remis begnügen. Vor 4973 Zuschauern avancierten Matej Klima und Viggo Kristjansson mit jeweils sieben Toren zu den besten Werfern des SC DHfK, der mit 8:12 Punkten weiter auf Platz zehn rangiert.

Sechs Tage nach dem 35:34-Heimsieg gegen Kiel begannen die Leipziger selbstbewusst. Insbesondere Klima war anfangs nicht zu stoppen und steuerte vier Tore zur 7:3-Führung der Gäste nach zehn Minuten bei. Nach einer Auszeit von Christian Prokop, der zwischen 2013 und 2017 den SC DHfK trainiert hatte, fanden auch die Hannoveraner ihren Rhythmus im Angriff. Die Leipziger behaupteten ihren Vorsprung dennoch lange Zeit souverän, erzielten in den letzten sieben Minuten vor der Pause aber nur noch einen Treffer, sodass die Gastgeber bis auf ein Tor verkürzen konnten.

In der 38. Minute gelang Hannover der 17:17-Ausgleich, doch die Gäste, die in Torhüter Kristian Saeveras (14 Paraden) einen überragenden Rückhalt hatten, fanden die passende Antwort und führten in der 52. Minute wieder mit 23:21. In der Schlussphase hatten die Gastgeber mehr zuzusetzen und trafen 33 Sekunden vor Ende zum 25:25-Ausgleich. Der letzte Leipziger Angriff verpuffte. (dpa)