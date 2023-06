SC DHfK Leipzig gewinnt zum Saisonabschluss in Hamm

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben die Bundesliga-Saison mit einem überzeugenden Sieg abgeschlossen. Bei Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen setzte sich die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson am Sonntag ungefährdet mit 33:28 (18:13) durch. Linksaußen Lukas Binder zeichnete sich beim siebten Auswärtssieg in dieser Saison mit sieben Toren als bester Werfer aus. In der Abschlusstabelle verbesserte sich der SC DHfK (31:37 Punkte) um eine Position auf Rang elf, da der Bergische HC zeitgleich gegen den HC Erlangen mit 29:30 verlor.

Die Leipziger benötigten in Hamm fast fünf Minuten für ihren ersten Treffer, fanden dann jedoch über ihre Tempogegenstöße immer besser ins Spiel. Mit einem 8:0-Lauf wandelten sie einen zwischenzeitlichen 4:6-Rückstand (8. Minute) in eine 12:6-Führung (17.) um. Nach einem Torhüterwechsel fingen sich die Gastgeber wieder, der SC DHfK behielt aber die Kontrolle und lag zur Pause komfortabel vorn. Im zweiten Durchgang erzwang der Absteiger ein Duell auf Augenhöhe und tastete sich durch drei Treffer in Serie zwischenzeitlich sogar auf 27:29 (53.) heran. Die Leipziger ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken und zogen in der Schlussphase wieder davon. Beim letzten Angriff verpassten sie die Chance auf ihr 1000. Saisontor nur knapp.

(dpa)