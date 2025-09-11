Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit 15 Paraden überragte Domenico Ebner beim Bundesliga-Auswärtsspiel des SC DHfK Leipzig in Göppingen. (Archivbild)
Mit 15 Paraden überragte Domenico Ebner beim Bundesliga-Auswärtsspiel des SC DHfK Leipzig in Göppingen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
SC DHfK Leipzig gibt Sieg aus den Händen
Die Leipziger Bundesliga-Handballer liegen in Göppingen auch wegen ihres starken Torhüters lange auf Erfolgskurs. Doch am Ende reicht es nicht.

Göppingen.

Auch im vierten Anlauf haben die Handballer des SC DHfK Leipzig den ersten Saisonsieg in der Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Raul Alonso verspielte in der Schlussphase eine Fünf-Tore-Führung und musste sich am Ende mit einem 24:24 (13:12) zufriedengeben. Tim Hertzfeld war mit fünf Toren der beste Werfer des SC DHfK. Torwart Domenico Ebner glänzte mit 15 Paraden. 

Die Leipziger dominierten die Anfangsphase. Mit guter Ballbewegung überspielten sie wiederholt die offensive Abwehr der Göppinger, wovon vor allem Kreisläufer Hertzfeld profitierte. Auf der Gegenseite zeichnete sich immer wieder Ebner aus, so dass die Gäste nach 18 Minuten mit 10:5 führten. In der Folge riss jedoch der Faden. Mit technischen Fehlern und schlecht vorbereiteten Würfen ermöglichten sie Frisch Auf einen 6:0-Lauf zum 11:10 (28. Minute).

Im zerfahrenen zweiten Durchgang setzten sich die Leipziger vermeintlich vorentscheidend auf 23:18 (54.) ab, auch weil Ebner die Göppinger mit seinen Paraden weiterhin zur Verzweiflung trieb. In der Schlussphase flatterten bei den Leipzigern allerdings die Nerven. Die Gastgeber kämpften sich zurück und trafen vier Sekunden vor Ende zum Ausgleich. (dpa)

