Trotz einer starken Vorstellung von Torhüter Domenico Ebner verloren die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig bei den Rhein-Neckar Löwen.
Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
SC DHfK Leipzig kassiert fünfte Saison-Niederlage
Die Leipziger Bundesliga-Handballer halten bei den Rhein-Neckar Löwen nur in der ersten Halbzeit mit. Vor allem im Angriff enttäuscht der Tabellenvorletzte.

Mannheim.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig bleiben in der Bundesliga weiter sieglos. Das Team von Trainer Raul Alonso unterlag bei den Rhein-Neckar Löwen mit 24:30 (11:12). Vor 5.564 Zuschauern war Lucas Krzikalla mit fünf Toren bester Werfer der Leipziger, die nun bei 1:11 Punkten stehen. In der zweiten Halbzeit feierte Matej Klima nach fast einjähriger Verletzungspause sein Comeback, blieb aber ohne Torerfolg. 

Die Leipziger waren in der Anfangsphase mit dem Tempospiel der Gastgeber überfordert und gerieten schnell mit 3:8 in Rückstand (12. Minute). In der Folge lief jedoch Torhüter Domenico Ebner zur Hochform auf und gab damit den Impuls für einen 7:1-Lauf der Gäste zur 10:9-Führung (21.). Bis zur Pause kam Ebner auf elf Paraden, dennoch gingen die Löwen mit einer knappen Führung in die Halbzeit. 

Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber wieder ins Laufen und setzten sich bis zur 44. Minute auf 21:16 ab. Die Leipziger leisteten sich im Angriff viele technische Fehler, auch eine Auszeit von Alonso verpuffte. Am Ende siegten die Löwen völlig ungefährdet. (dpa)

