Staffan Peter und die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig kassierten eine klare Heimpleite gegen den THW Kiel.
Staffan Peter und die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig kassierten eine klare Heimpleite gegen den THW Kiel. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
SC DHfK Leipzig ohne Chance gegen Kiel
Die Leipziger Bundesliga-Handballer können beim Comeback von Ex-Kapitän Oehlrich dem Angriffswirbel des Rekordmeisters nichts entgegensetzen und stecken weiter im Tabellenkeller fest.

Leipzig.

Auch nach dem fünften Spieltag stehen die Handballer des SC DHfK Leipzig in der Bundesliga noch ohne Sieg da. Das Team von Trainer Raul Alonso musste sich am Sonntagabend vor heimischer Kulisse dem Rekordmeister THW Kiel deutlich mit 34:41 (18:23) geschlagen geben. Vor 4462 Zuschauern war Blaer Hinriksson mit acht Toren der beste Werfer des SC DHfK, der mit 1:9 Punkten den vorletzten Platz belegt. Der THW übernahm mit 10:0 Punkten die Tabellenführung.

Die Leipziger liefen schnell einem Rückstand hinterher. In der fünften Minute wurde es in der Arena dennoch laut, als Thomas Oehlrich das Feld betrat. Die 41-jährige Vereinslegende war von den Leipzigern aufgrund der großen Personalsorgen am Kreis kurzfristig reaktiviert worden. In der achten Minute traf der Ex-Kapitän zum 4:6. Die Gastgeber erzwangen nun ein Duell auf Augenhöhe und arbeiteten sich mit variantenreichem Angriffsspiel auf 13:15 (20. Minute) heran. 

Defensiv hatte Leipzig aber weiter massive Probleme mit dem schnellen Umschaltspiel des THW, der sich bis zur Pause auf 23:18 absetzen konnte. Auch nach dem Wechsel dominierten die Kieler und zogen schnell auf 28:21 (36.) davon. Die Leipziger steckten zwar nicht auf, konnten den Offensivwirbel der Gäste aber nie einbremsen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
