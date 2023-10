SC DHfK Leipzig siegt souverän in Lemgo

Lemgo. Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben im siebten Spiel den zweiten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson setzte sich am Sonntag beim TBV Lemgo Lippe ungefährdet mit 28:22 (14:8) durch und steht nun bei 5:9 Punkten. Bester Werfer des SC DHfK war Viggo Kristjansson mit neun Toren.

Die Leipziger erwischten einen guten Start. Torhüter Domenico Ebner glänzte in den ersten zehn Minuten mit vier Paraden, und im Angriff trumpfte der agile Kristjansson groß auf. Der Isländer steuerte fünf Tore zur 6:3-Führung bei. In der Folge erhöhten die Lemgoer die Intensität in der Abwehr deutlich. Die Gäste nahmen den Kampf jedoch an und setzten sich mit einem 4:0-Lauf kurz vor der Pause auf 14:8 ab.

Bis zum 21:14 (44.) hatte der SC DHfK die Partie sicher im Griff, ehe die Gastgeber, bei denen Torhüter Urh Kastelic immer mehr zum Faktor wurde, mit einem 4:0-Lauf auf 18:21 (48.) verkürzten. Die Leipziger behielten in dieser kritischen Phase allerdings kühlen Kopf, konterten mit drei Toren in Folge und brachen damit den Widerstand des TBV. (dpa)