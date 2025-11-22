Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Franz Semper und die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig mussten beim VfL Gummersbach die nächste Niederlage einstecken.
Franz Semper und die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig mussten beim VfL Gummersbach die nächste Niederlage einstecken. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
SC DHfK Leipzig verliert bei Carstens-Debüt
Die Leipziger Bundesliga-Handballer stecken weiter tief im Schlamassel. In Gummersbach kämpfen sie sich nach hohem Rückstand noch einmal heran, verlieren letztlich aber doch deutlich.

Gummersbach.

Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben ihre Negativserie auch beim Debüt ihres neuen Trainers Frank Carstens nicht stoppen können. Die Leipziger verloren am Abend beim VfL Gummersbach mit 27:34 (12:19) und rangieren mit 2:24 Punkten weiter sieglos am Tabellenende. Rechtsaußen Lucas Krzikalla war mit sieben Toren bester Werfer des SC DHfK.

Die Gäste starteten entschlossen in die Partie und schufen mit ihrer starken Abwehrarbeit die Basis für eine 4:2-Führung (8. Minute). In der Folge produzierten sie allerdings technische Fehler zuhauf und ließen auch im Rückzugsverhalten nach. 

So wandelten die Gummersbacher den anfänglichen Rückstand mit einem 9:0-Lauf in eine 11:4-Führung (17.) um. Doch die Carstens-Schützlinge bewiesen Moral und kämpften sich auch dank der starken Impulse von Spielmacher Ahmed Khairi bis zur 49. Minute auf 23:25 heran. In der Schlussphase übernahm Nationalspieler Julian Köster beim VfL die Verantwortung und sicherte den verdienten Heimsieg ab. (dpa)

