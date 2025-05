SC DHfK Leipzig verliert knapp in Gummersbach

Nach dem Debakel in Kiel zeigen die Leipziger Bundesliga-Handballer eine Reaktion, geraten Mitte der zweiten Hälfte aber ins Hintertreffen. Die Aufholjagd kommt zu spät.

Gummersbach. Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga die dritte Niederlage nacheinander hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson verlor beim VfL Gummersbach mit 31:32 (13:14). Luca Witzke, Franz Semper und Andri Runarsson waren mit jeweils sieben Toren die besten Werfer des SC DHfK, der Rang zwölf belegt.

Drei Tage nach der 24:39-Klatsche in Kiel war den Leipzigern das Bemühen um Wiedergutmachung deutlich anzumerken. Sie starteten mit viel Energie, rissen immer wieder Lücken im Zentrum und lagen nach zehn Minuten mit 6:4 vorn. In der Folge stellten sich die Gastgeber allerdings besser auf den Leipziger Rückraum ein. Nationalspieler Julian Köster brachte den VfL beim 10:9 (22. Minute) erstmals in Führung. Die Gäste blieben jedoch bis zur Pause dran, auch weil Torhüter Kristian Saeveras mit sieben Paraden im ersten Durchgang seine starke Form bestätigte.

Bis zum Schluss offen

Nach dem Wechsel nahm das Tempo auf beiden Seiten deutlich zu. Bis zum 22:22 (45.) erzwang Leipzig ein Duell auf Augenhöhe, ehe bei den Gummersbachern Miro Schluroff aufdrehte und mit fünf Toren nacheinander sein Team mit 27:24 (50.) in Führung brachte. Der VfL nutzte das Momentum und sah beim Stand von 32:28 (58.) bereits wie der sichere Sieger aus. Doch die Gäste gaben nicht auf und kämpften sich 22 Sekunden vor Schluss durch Semper noch einmal auf 31:32 heran. Mehr ließen die Gummersbacher aber nicht mehr zu. (dpa)