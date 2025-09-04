Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Moritz Preuss und die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig kassierten eine verdiente Heimniederlage gegen den TBV Lemgo Lippe.
Moritz Preuss und die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig kassierten eine verdiente Heimniederlage gegen den TBV Lemgo Lippe. Bild: Jan Woitas/dpa
SC DHfK Leipzig verpatzt Heimauftakt
Die Leipziger Handballer verlieren auch ihr zweites Bundesliga-Spiel. Gegen Lemgo wird ihnen ein schwacher Start in die zweite Hälfte zum Verhängnis.

Leipzig.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen weiter auf den ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison warten. Das Team von Trainer Raul Alonso verlor zu Hause gegen den TBV Lemgo Lippe mit 29:34 (15:15) und steht bei 0:4 Punkten. Vor 3.836 Zuschauern avancierte Blaer Hinriksson mit sechs Treffern zum besten Werfer der Leipziger. Bei Lemgo überragte Niels Versteijnen mit neun Toren.

Fünf Tage nach der 27:31-Auftaktniederlage in Eisenach starteten die Leipziger mit viel Elan in ihr erstes Heimspiel und überzeugten zunächst mit schnellen Umschaltaktionen. Nach dem 7:5 (13. Minute) kam jedoch ein Bruch ins Spiel. Die Gastgeber wurden von Lemgo nun in den Positionsangriff gezwungen und blieben fast zehn Minuten ohne Treffer aus dem Spiel heraus. In dieser Phase gingen die Gäste mit 11:9 in Führung. Die Leipziger fingen sich allerdings wieder und glichen bis zur Pause aus.

Nach dem Wechsel übernahm Lemgo eindeutig das Kommando und setzte sich gegen zu passive Gastgeber auf 23:18 (43.) ab. Die Leipziger steckten zwar nicht auf, kamen aber bis zum Ende nicht mehr in Schlagdistanz. (dpa)

