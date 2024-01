SC Magdeburg droht erneuter Ausfall von Gisli Kristjansson

Magdeburg.

Handball-Bundesligist SC Magdeburg muss wohl erneut auf seinen isländischen Spielmacher Gisli Kristjansson verzichten. Der 23-Jährige verletzte sich in der vorletzten Partie Islands bei der Europameisterschaft 2024 am Montag gegen Kroatien in der Anfangsphase am linken Fuß und konnte nicht weitermachen.