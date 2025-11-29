Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lukas Mertens und die Bundesliga-Handballer des SC Magdeburg lösten die Pflichtaufgabe bei GWD Minden souverän.
Bild: Michael Hundt/dpa
Sachsen
SC Magdeburg feiert nächsten Kantersieg
Die Magdeburger Bundesliga-Handballer werden auch in Minden ihrer Favoritenrolle souverän gerecht. Verfolger Flensburg spielt nur unentschieden gegen Gummersbach.

Lübbecke.

Die Handballer des SC Magdeburg haben ihre Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt. Das Team von Trainer Bennet Wiegert setzte sich bei Aufsteiger GWD Minden deutlich mit 36:21 (18:14) durch und feierte den achten Sieg nacheinander. Linksaußen Lukas Mertens war mit sieben Toren der beste Werfer des SCM, der mit 25:1 Punkten weiter an der Tabellenspitze thront.

Verfolger SG Flensburg-Handewitt stolperte dagegen und kam im Heimspiel gegen den VfL Gummersbach nur zu einem 37:37 (20:17). Trotz 13 Treffern von Nationalspieler Marko Grgic reichte es für die Norddeutschen nicht zum Sieg. Sekunden vor dem Ende erzielte Tilen Kodrin den verdienten Ausgleichstreffer für Gummersbach. Die SG liegt nun vier Minuspunkte hinter dem SCM.

Die Magdeburger starteten fahrig in die Partie und leisteten sich zunächst ungewohnt viele technische Fehler, so dass der Außenseiter nach elf Minuten mit 5:4 führte. In der Folge brachten die Gäste deutlich mehr Tempo in ihre Aktionen und setzten sich mit vier Toren nacheinander auf 8:5 (16. Minute) ab. Zwar ließ der SCM bis zur Pause defensiv einiges zu, fand im Angriff aber zuverlässig gute Lösungen.

Nach dem Wechsel packten die Magdeburger in der Abwehr besser zu und profitierten zudem von starken Paraden ihres Torhüters Sergey Hernandez. Offensiv dominierten sie weiterhin mit ihrem Tempospiel. So bauten sie ihren Vorsprung bis zum Ende kontinuierlich aus. (dpa)

