Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Magdeburgs Torwart Matej Mandic wurde nach der Pause zum Rückhalt. (Archivbild)
Magdeburgs Torwart Matej Mandic wurde nach der Pause zum Rückhalt. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
Magdeburgs Torwart Matej Mandic wurde nach der Pause zum Rückhalt. (Archivbild)
Magdeburgs Torwart Matej Mandic wurde nach der Pause zum Rückhalt. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
Sachsen
SC Magdeburg gewinnt klar bei GOG in Dänemark
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der SC Magdeburg behält seine weiße Weste in der Champions League und bleibt Erster in Gruppe B. Bei GOG werfen die Elbestädter nach der Pause einen klaren Sieg heraus.

Svendborg.

Titelverteidiger SC Magdeburg bleibt in der Champions League makellos. Beim dänischen Vertreter GOG Håndbold siegten die Handball-Profis von Trainer Bennet Wiegert mit 39:30 (18:16). Dabei war Omar Ingi Magnusson mit elf Toren bester Magdeburger Schütze. 

Die ersten Minuten waren von zahlreichen Fehlversuchen auf beiden Seiten geprägt: GOG traf mehrfach das Gebälk, Magdeburg scheiterte am gegnerischen Torwart, führte dennoch (3:1/8. Minute). Anschließend steigerten beide Teams die Trefferquote, Magdeburg konnte sich nicht absetzen und GOG glich schließlich aus (8:8/16.). Der SCM hatte Nachteile im Torwartduell, machte einige technische Fehler und ging in Rückstand - konnte das jedoch per Doppelschlag zur Pause korrigieren. 

Spiel nach 7:0-Lauf entschieden

GOG vergab nach der Pause die ersten Angriffe und Magdeburg verdoppelte seinen Vorsprung (20:16/32.). Weiter absetzen konnten sich die Grün-Roten allerdings nicht, die Dänen fanden ihre Treffsicherheit schnell wieder. Die Gastgeber agierten aber teils mit dem siebten Feldspieler und kassierten dabei auch ein Torwarttor durch Magdeburgs Matej Mandic (27:23/43.). 

Paraden von Mandic (insgesamt elf) und Fehler der Gastgeber nutzte der SCM, um das Spiel mit einem 7:0-Lauf zu entscheiden (35:24/52.). Im Anschluss gelang GOG noch etwas Ergebniskosmetik, doch der SCM bleibt in der Erfolgsspur. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
18.09.2025
2 min.
SC Magdeburg siegt erstmals in Barcelona
Der SCM setzte sich durch. (Archivbild)
Titelverteidiger SC Magdeburg feiert den zweiten Sieg in der Champions League. Beim FC Barcelona liefern sich die Teams eine Abwehrschlacht. Am Ende hilft der Pfosten.
05.10.2025
2 min.
SC Magdeburg siegt knapp beim HSV Hamburg
Omar Ingi Magnusson und der SC Magdeburg spielten in Hamburg.
Nach Rückstand und Videobeweis: Der SC Magdeburg gewinnt knapp beim HSV Hamburg und bleibt in der Bundesliga weiter ungeschlagen.
Mehr Artikel