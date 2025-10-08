SC Magdeburg gewinnt klar bei GOG in Dänemark

Der SC Magdeburg behält seine weiße Weste in der Champions League und bleibt Erster in Gruppe B. Bei GOG werfen die Elbestädter nach der Pause einen klaren Sieg heraus.

Svendborg. Titelverteidiger SC Magdeburg bleibt in der Champions League makellos. Beim dänischen Vertreter GOG Håndbold siegten die Handball-Profis von Trainer Bennet Wiegert mit 39:30 (18:16). Dabei war Omar Ingi Magnusson mit elf Toren bester Magdeburger Schütze.

Die ersten Minuten waren von zahlreichen Fehlversuchen auf beiden Seiten geprägt: GOG traf mehrfach das Gebälk, Magdeburg scheiterte am gegnerischen Torwart, führte dennoch (3:1/8. Minute). Anschließend steigerten beide Teams die Trefferquote, Magdeburg konnte sich nicht absetzen und GOG glich schließlich aus (8:8/16.). Der SCM hatte Nachteile im Torwartduell, machte einige technische Fehler und ging in Rückstand - konnte das jedoch per Doppelschlag zur Pause korrigieren.

Spiel nach 7:0-Lauf entschieden

GOG vergab nach der Pause die ersten Angriffe und Magdeburg verdoppelte seinen Vorsprung (20:16/32.). Weiter absetzen konnten sich die Grün-Roten allerdings nicht, die Dänen fanden ihre Treffsicherheit schnell wieder. Die Gastgeber agierten aber teils mit dem siebten Feldspieler und kassierten dabei auch ein Torwarttor durch Magdeburgs Matej Mandic (27:23/43.).

Paraden von Mandic (insgesamt elf) und Fehler der Gastgeber nutzte der SCM, um das Spiel mit einem 7:0-Lauf zu entscheiden (35:24/52.). Im Anschluss gelang GOG noch etwas Ergebniskosmetik, doch der SCM bleibt in der Erfolgsspur. (dpa)