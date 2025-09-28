Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Daniel Pettersson war mit sieben Toren bester SCM-Werfer. (Archivbild)
Daniel Pettersson war mit sieben Toren bester SCM-Werfer. (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Sachsen
SC Magdeburg im Halbfinale der Club-WM
Der SC Magdeburg gewinnt das zweite Gruppenspiel bei der Club-Weltmeisterschaft und steht im Halbfinale. Gegen Sharjah SC haben die Elbestädter eine Halbzeit lang Probleme, siegen am Ende aber klar.

Kairo.

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat bei der Club-Weltmeisterschaft in Ägypten auch das zweite Spiel gewonnen und sich erwartungsgemäß für das Halbfinale qualifiziert. Gegen Asienmeister Sharjah SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten siegte der SCM mit 36:26 (16:13), tat sich aber phasenweise schwer. Daniel Pettersson war mit sieben Toren bester Magdeburger Schütze. 

Der Champions-League-Sieger wollte mit einem klaren Sieg das Halbfinale gegen den besten Gruppenzweiten sichern, tat sich aber schwer. Dem SCM fehlte der Zugriff, ein Rückstand war die Folge (4:7/11.). Trainer Bennet Wiegert griff zur Auszeit und beschwerte sich über die Angriffe seines Teams: "Wir bringen sie in keine Probleme, wir bringen uns in Probleme." Erst nach 22 Minuten ging der SCM erstmals in Führung und konnte sich in den Schlussminuten etwas absetzen.

Konzentrationsschwächen verhindern klareren Erfolg

Nach dem Seitenwechsel hatte Magdeburg weiterhin einige Probleme im Angriff, bekam die Defensive aber jetzt besser gestellt und baute den Vorsprung aus (18:13/36.). Die Bördeländer führten zwischenzeitlich mit acht Treffern, doch die Emiratis kämpften sich noch einmal zurück (26:22/49.), weil dem SCM vorn die Konzentration fehlte. Am Dienstag finden die Halbfinals statt, der Gegner des SCM steht noch nicht fest. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
