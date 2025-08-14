Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Omar Ingi Magnusson will erneut den Titel beim Wartburg-Cup holen.
Omar Ingi Magnusson will erneut den Titel beim Wartburg-Cup holen. Bild: Marius Becker/dpa
Omar Ingi Magnusson will erneut den Titel beim Wartburg-Cup holen.
Omar Ingi Magnusson will erneut den Titel beim Wartburg-Cup holen. Bild: Marius Becker/dpa
Sachsen
SC Magdeburg peilt Titelverteidigung beim Wartburg-Cup an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf den SC Magdeburg wartet ein erster Härtetest in der Vorbereitung auf die neue Saison. Dabei wollen die Handballer ihre Erfolgsserie fortsetzen.

Magdeburg.

Die Handballer des SC Magdeburg reisen mit dem Ziel Titelverteidigung zum Wartburg-Cup. Von Freitag bis Sonntag trifft der Sieger der Champions League auf den TBV Lemgo Lippe, Gastgeber ThSV Eisenach und Skanderborg AGF aus Dänemark. "Das wird hart. Drei Spiele in drei Tagen sind schon eine Herausforderung, erst recht gegen diese Teams", wird Rückraum-Ass Omar Ingi Magnusson in einer Pressemitteilung zitiert.

Dabei will die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert die Erfolgsserie von bisher fünf Testspielsiegen fortsetzen und erneut den Cup an die Elbe bringen. "Das wird ein erster Härtetest, bei dem wir sportlich nicht nur den nächsten Schritt nach vorne machen, sondern auch erfolgreich sein wollen. Natürlich fahren wir dahin, um zu gewinnen – das wollen wir immer", sagte Magnusson.

Schnelles Wiedersehen mit Lemgo

Zwei Wochen vor dem Start der neuen Bundesliga-Spielzeit muss noch an der Feinabstimmung und der Fehler-Reduzierung gearbeitet werden. Auch die Neuzugänge müssen weiter integriert werden. Dabei steht gleich der Auftakt am Freitag (20.00 Uhr) gegen Lemgo unter besonderer Beobachtung. Genau 14 Tage später tritt der Vizemeister zum Bundesliga-Auftakt an der Lippe an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:22 Uhr
2 min.
Elbe am Standort der Carolabrücke wieder befahrbar
Die Schifffahrt kann wieder ungehindert verkehren. (Archivbild)
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ging für die Schifffahrt an dieser Stelle nicht mehr viel. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt. Doch es gibt ein neues Problem.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
26.07.2025
1 min.
Magdeburg verliert Generalprobe: 3:4 gegen Wolfsburg
Nachwuchstalent Magnus Baars traf zur zwischenzeitlichen Magdeburger Führung
Der 1. FC Magdeburg verpasst ein Erfolgserlebnis zum Ende der Vorbereitung. Gegen Bundesligist Wolfsburg macht der Zweitligist zu viele Fehler in der Defensive.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:22 Uhr
3 min.
Pakistan nimmt weitere Afghanen aus Aufnahmeprogrammen fest
Haji-Abschiebezentrum in Islamabad
Pakistan führt Razzien in Gästehäusern fort, in denen Afghanen mit Aufnahmezusage aus Deutschland untergekommen sind. Organisationen reichen Klagen gegen zwei Bundesminister ein.
03.08.2025
2 min.
Braunschweig bezwingt Magdeburg in Unterzahl
Mehmet Aydin nimmt Maß zum Führungstreffer
Beim Saisonauftakt der 2. Bundesliga dominiert der 1. FC Magdeburg über weite Strecken die Gäste aus Braunschweig. Weil Magdeburg aber glücklos agiert, reicht den Niedersachsen ein Tor.
Mehr Artikel