Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Felix Claar war Magdeburgs bester Werfer beim Sieg gegen die Löwen. (Archivbild)
Felix Claar war Magdeburgs bester Werfer beim Sieg gegen die Löwen. (Archivbild) Bild: Marco Wolf/dpa
Felix Claar war Magdeburgs bester Werfer beim Sieg gegen die Löwen. (Archivbild)
Felix Claar war Magdeburgs bester Werfer beim Sieg gegen die Löwen. (Archivbild) Bild: Marco Wolf/dpa
Sachsen
SC Magdeburg ringt die Rhein-Neckar Löwen nieder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der SC Magdeburg siegt in der Bundesliga weiter und steht nun vor einem Spitzenduell bei der SG Flensburg-Handewitt. Gegen die Löwen braucht der SCM allerdings lange, um ins Rollen zu kommen.

Magdeburg.

Handball-Bundesligist SC Magdeburg bleibt Tabellenführer Flensburg auf den Fersen. Gegen die Rhein-Neckar Löwen siegten die Magdeburger nach einer kampfbetonten Partie in der mit 6.600 Zuschauern ausverkauften Getec-Arena mit 28:24 (11:14). Bester Magdeburger Werfer war Felix Claar mit sechs Toren. "Eine sehr gute Mannschaft die Löwen und ein sehr schwieriges Spiel, wir haben viele Chancen nicht reingemacht. In der zweiten Halbzeit lief es besser", sagte SCM-Spieler Elvar Örn Jonsson. 

In der Anfangsphase erarbeitete sich Magdeburg leichte Vorteile, war besonders in der Defensive aufmerksam und warf einen kleinen Vorsprung heraus (5:2/9.). Als Magdeburg einige Angriffe liegen ließ, drehten die Löwen die Partie (7:8/16.) - unter anderem vergab der SCM drei Siebenmeter in Serie, hatte insgesamt Nachteile im Torwartduell. Auch weil Magdeburg fast acht Minuten nicht traf, führten die Gäste zur Pause. "Wir haben beim Champions-League-Sieger auf Augenhöhe gespielt. Der 6:0-Lauf gegen uns war dann bitter und tut total weh", sagte der ehemalige SCM-Spieler und Löwen-Trainer Maik Machulla. 

Magdeburger 6:0-Lauf zur Wende

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich Magdeburg im Angriff schwer, musste immer wieder an den Siebenmeterpunkt - und vergab von dort weiter zu oft. In Überzahl gelang den Gastgebern immerhin der Anschluss (16:17/38.), doch in Unterzahl erhöhten die Löwen wieder auf drei Tore. Weiter konnten sich die Gäste nicht absetzen, stattdessen drehte der SCM die Partie mit einem 6:0-Lauf (24:20/49.). Die Löwen verkürzten zwar noch einmal, konnten das Spiel aber nicht erneut wenden. Kurz vor Schluss sah Steven Jacobsen nach seiner dritten Zeitstrafe noch Rot. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
2 min.
SC Magdeburg schlägt RK Pelister ohne Probleme
Omar Ingi Magnusson war Magdeburgs bester Schütze, traf zehnmal. (Archivbild)
Titelverteidiger SC Magdeburg behält seine weiße Weste in der Champions League. Gegen Pelister feiern die Elbestädter den sechsten Sieg im sechsten Spiel, führen Gruppe B weiter an.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
11.11.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 11.11.2025
 4 Bilder
Tausende Menschen treffen sich beim Martinsfest vor dem Mariendom und der Severikirche auf dem Domplatz in Erfurt.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
30.10.2025
2 min.
Rückraum-Ass Zehnder verlässt SC Magdeburg im Sommer
Manuel Zehnder wird den SCM im Sommer verlassen. (Archivbild)
Er ist seit Anfang des Jahres verletzt. Nun gibt der SC Magdeburg bekannt, dass Manuel Zehnder ab kommenden Sommer nicht mehr da SCM-Trikot trägt. Warum, erklärt er selbst.
Mehr Artikel