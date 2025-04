SC Magdeburg schlägt HC Erlangen deutlich

Magdeburg hält sich im letztlich einseitigen Nachholspiel gegen den HC Erlangen schadlos, bleibt damit weiter im Rennen um die Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga.

Magdeburg. Der SC Magdeburg bleibt weiter im Rennen um die Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga. Der deutsche Meister gewann das Nachholspiel vom 17. Spieltag gegen den HC Erlangen vor 6.600 Zuschauern in der ausverkauften Getec-Arena mit 30:19 (14:9). Bester Werfer war Philipp Weber mit sieben Toren, daneben ragte Torwart Sergey Hernandez mit 15 Paraden heraus.

Die Gäste begannen fahrig, Magdeburg nutzte das zu einer frühen Führung, auch wenn den Elbestädtern in den Anfangsminuten längst nicht alles gelang (5:1/8.). Vor allem über den Ex-Magdeburger Maciej Gebala am Kreis arbeiteten sich die Gäste in die Partie, verkürzten den Rückstand zwischenzeitlich auf zwei Treffer. Im Angriff tat sich der SCM mit zunehmender Spieldauer schwerer, blieb immer wieder in der aufmerksamen Erlanger Deckung hängen. Dennoch führte der Favorit zur Pause klar.

Nach dem Seitenwechsel baute Magdeburg seine Führung weiter aus, auch weil Torwart Hernandez immer wieder parierte (17:10/34.). Erlangen hatte nichts mehr zuzusetzen, während die Elbestädter ihr Programm routiniert abspulten und einen deutlichen Erfolg einfuhren. Nach dem Pokalwochenende empfängt der SCM den TVB Stuttgart zum nächsten Bundesligaduell. (dpa)