Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Felix Claar war beim Champions-League-Auftakt des SCM bester Schütze seines Teams. (Archivbild)
Felix Claar war beim Champions-League-Auftakt des SCM bester Schütze seines Teams. (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Felix Claar war beim Champions-League-Auftakt des SCM bester Schütze seines Teams. (Archivbild)
Felix Claar war beim Champions-League-Auftakt des SCM bester Schütze seines Teams. (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Sachsen
SC Magdeburg schlägt Paris SG souverän
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Handball-Bundesligist SC Magdeburg startet mit einem Sieg ins Projekt Titelverteidigung in der Champions League. Gegen Paris Saint-Germain haben die Elbestädter nur zu Beginn leichte Probleme.

Magdeburg.

Der SC Magdeburg ist mit einem klaren Sieg in die neue Saison der Champions League gestartet. Gegen Paris Saint-Germain gewann der Titelverteidiger mit 37:31 (21:17). Bester Magdeburger Schütze vor 6.182 Zuschauern war Felix Claar mit zehn Toren. 

Vor der Partie bekamen Felix Claar, Gisli Kristjansson und Magnus Saugstrup von der EHF die Excellence Awards überreicht - für die besten Spieler der vergangenen Saison. Zudem wurde eine Schweigeminute für den gestorbenen Schiedsrichter Marcus Helbig abgehalten. 

Umstellung nach der Pause

Den Magdeburgern fehlte in der ersten Halbzeit in der Abwehr etwas der Zugriff. Zudem ließen sie auch die Klarheit im Angriff vermissen, dennoch führten die Gastgeber zur Pause mit vier Treffern. 

In der Pause stellte PSG auf eine 5:1-Abwehr um, um den SCM weiter vom Tor wegzuhalten, doch Magdeburg fand Lösungen und hielt den Vorsprung konstant. Auch in Überzahl konnten die Gäste nicht verkürzen, Magdeburg baute dagegen in eigener Überzahl seine Führung erstmals auf sechs Tore aus. Am kommenden Donnerstag tritt der SCM zum zweiten Spieltag beim FC Barcelona an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
03.09.2025
2 min.
SC Magdeburg gewinnt Heimauftakt: 34:28 gegen ThSV Eisenach
Omar Ingi Magnusson (M) war bester Magdeburger Schütze gegen Eisenach
Vizemeister SC Magdeburg feiert einen gelungenen Heimauftakt und beherrscht Eisenach klar. Die Thüringer müssen der höheren Qualität der Elbestädter Tribut zollen.
14:07 Uhr
2 min.
SCM-Trainer Wiegert gibt zwei Champions League-Ziele aus
SC Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert setzt auf einen guten Start in die Champions League.
Drei Siege in der Bundesliga zählen für Magdeburgs Trainer Wiegert nicht mehr beim Start in die neue Champions League-Saison. Bei der Mission Titelverteidigung hofft der Trainer auf einen guten Start.
Mehr Artikel