Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Omar Ingi Magnusson war Magdeburgs bester Schütze, traf zehnmal. (Archivbild)
Omar Ingi Magnusson war Magdeburgs bester Schütze, traf zehnmal. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa
Omar Ingi Magnusson war Magdeburgs bester Schütze, traf zehnmal. (Archivbild)
Omar Ingi Magnusson war Magdeburgs bester Schütze, traf zehnmal. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa
Sachsen
SC Magdeburg schlägt RK Pelister ohne Probleme
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Titelverteidiger SC Magdeburg behält seine weiße Weste in der Champions League. Gegen Pelister feiern die Elbestädter den sechsten Sieg im sechsten Spiel, führen Gruppe B weiter an.

Magdeburg.

Titelverteidiger SC Magdeburg bleibt in der Champions League ohne Punktverlust. Gegen RK Pelister aus Nordmazedonien siegten die Elbestädter am Donnerstagabend vor 6.267 Zuschauern mit 36:26 (19:13). Dabei war einmal mehr Omar Ingi Magnusson bester Magdeburger Schütze mit zehn Toren. Magdeburg führt Gruppe B weiter ohne Punktverlust an, liegt zwei Punkte vor Verfolger FC Barcelona.

Der SCM verzichtete auf den angeschlagenen Oscar Bergendahl am Kreis, stand defensiv gewohnt sicher und holte sich eine frühe Führung (6:3/10). Die Gäste griffen zur Auszeit, der SCM ließ anschließend einige Angriffe liegen und Pelister schaffte den Anschluss. Magdeburg ließ sich nicht beeindrucken, schlug zurück und führte zur Pause mit sechs Toren Vorsprung.

Magdeburgs Zwischenspurt entscheidet Spiel

Nach der Pause fehlte dem SCM im Angriff etwas der Schwung und die Gäste verkürzten auf vier Tore. Magdeburg kam zwar zu Abschlüssen, scheiterte aber häufiger am Gästetorwart. Mit einem sicheren Magnusson vom 7-Meter-Strich verhinderte der SCM zunächst ein weiteres Aufholen der Gäste und zog dann per 6:1-Lauf auf neun Tore davon (27:19/45.). Am Sonntag reist der SCM in der Bundesliga zum TSV Hannover-Burgdorf zum vierten Spiel in acht Tagen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:32 Uhr
4 min.
Tour-Finale von Power Plush im „Atomino“: Herzen an die Macht!
Power Plush im Atomino.
Die Chemnitzer Band Power Plush hat am Freitagabend im Atomino ihre Deutschland-Tour zum aktuellen Album „Love Language“ beendet. Wächst in der Stadt hier eine dritte Indie-Macht heran?
Tim Hofmann
12.10.2025
2 min.
SC Magdeburg schlägt den Bergischen HC deutlich
Elvar Örn Jonsson war bester Torschütze des SC Magdeburg
Der SC Magdeburg bleibt in der Bundesliga ungeschlagen. Mit dem 39:30-Sieg gegen den Bergischen HC stehen die Elbestädter weiter bei einem Minuspunkt - einer weniger als Spitzenreiter Flensburg.
23.10.2025
3 min.
Nach Abriss eines Schandflecks im Erzgebirge: Was aus dem Grundstück wird
Das Grundstück vor der Kirche ist nicht groß, aufgrund seiner Lage aber stadtbildprägend.
Direkt neben der Kirche ist im Zentrum von Thum eine freie Fläche entstanden. Die soll zu einem kleinen Schmuckstück werden und dabei auch noch dem Klimawandel Rechnung tragen. Nun wurden drei Varianten vorgestellt.
Kjell Riedel
21.10.2025
2 min.
SC Magdeburg zieht ins Achtelfinale des DHB-Pokals ein
Omar Ingi Magnusson traf achtfach für Magdeburg
Der Handball-Bundesligist gewinnt das Nachholspiel im DHB-Pokal und qualifiziert sich fürs Achtelfinale. Bei Zweitligist Dessau-Roßlau haben die Grün-Roten nur vor der Pause Probleme.
24.10.2025
1 min.
A 72 bei Zwickau zwei Stunden voll gesperrt: Warum ganz schnell ein Bautrupp anrücken musste
Auf der A 72 bei Zwickau gab es am Donnerstag eine Vollsperrung.
Der Verkehr wurde am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr abgeleitet - ohne Ankündigung im Vorfeld. Für die Vorbereitung der Baumaßnahme gab es nicht viel Zeit.
Holger Frenzel
11:30 Uhr
1 min.
Brand in Plauener Pflegeheim: Bewohner im Krankenhaus verstorben
Ein Mann erlitt schwerste Brandverletzungen im Pflegeheim am Kastanienweg.
Am Freitag hat ein plötzlicher Brand Bewohner und Mitarbeitende eines Pflegeheims in Plauen erschüttert. Die Ursache steht nach wie vor nicht fest.
Jonas Patzwaldt und Gunter Niehus
Mehr Artikel