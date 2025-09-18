Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der SCM setzte sich durch. (Archivbild)
Der SCM setzte sich durch. (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Der SCM setzte sich durch. (Archivbild)
Der SCM setzte sich durch. (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Sachsen
SC Magdeburg siegt erstmals in Barcelona
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Titelverteidiger SC Magdeburg feiert den zweiten Sieg in der Champions League. Beim FC Barcelona liefern sich die Teams eine Abwehrschlacht. Am Ende hilft der Pfosten.

Barcelona.

Titelverteidiger SC Magdeburg hat die Neuauflage des Halbfinals der Champions League gewonnen. Beim FC Barcelona siegten die Elbestädter vor 1.832 Zuschauern mit 22:21 (15:12). Bester SCM-Werfer war Omar Ingi Magnusson mit sechs Toren, dazu glänzte Sergey Hernandez mit 15 Paraden. Es war der erste Magdeburger Erfolg in Barcelona überhaupt.

SCM-Trainer Bennet Wiegert setzte auf Oscar Bergendahl und Tim Zechel am Kreis für den fehlenden Magnus Saugstrup. Beide Teams arbeiteten intensiv in der Abwehr, wobei Magdeburg meist vorlegte, Barcelona aber schnell Antworten fand (6:5/11.). Der SCM nutzte die Fehler der Gastgeber im Angriff, um sich auf drei Treffer abzusetzen. Die Spanier stellten sich anschließend zwar defensiv besser auf den SCM ein, konnten aber bis zur Pause nicht verkürzen.

Abwehrreihen dominieren beide Halbzeiten

Der Ausgleich gelang den Gastgebern auch nach der Pause nicht, obwohl der SCM vier Angriffe in Folge durch leichte Fehler vergab - Barcelona scheiterte an Sergey Hernandez im Tor und der SCM-Abwehr (16:14/37.). Im Positionsangriff tat sich Magdeburg schwer, geriet oft ins Zeitspiel. Doch weil die eigene Abwehr funktionierte, blieb Magdeburg vorn. Als Barcelona wenige Minuten vor Schluss ausglich (21:21/56.), schien das Momentum aufseiten der Gastgeber, doch der SCM rettete einen Vorsprung über die Zeit: Einen Siebenmeter nach Schlusspfiff setzte Barcelonas Ian Barrufet an den Pfosten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
20:11 Uhr
2 min.
Magdeburg rettet in Erlangen einen Punkt
Omar Ingi Magnusson war bester SCM-Schütze gegen Erlangen. (Archivbild)
Der SC Magdeburg muss in Erlangen mit einem Remis leben. Keine 48 Stunden nach dem Sieg in Barcelona retten die Elbestädter am Ende ein 31:31.
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
10.09.2025
2 min.
SC Magdeburg schlägt Paris SG souverän
Felix Claar war beim Champions-League-Auftakt des SCM bester Schütze seines Teams. (Archivbild)
Handball-Bundesligist SC Magdeburg startet mit einem Sieg ins Projekt Titelverteidigung in der Champions League. Gegen Paris Saint-Germain haben die Elbestädter nur zu Beginn leichte Probleme.
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
Mehr Artikel