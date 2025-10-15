Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Oscar Bergendahl (M) war in Angriff und Abwehr zentrale Figur beim SCM. (Archivbild)
Oscar Bergendahl (M) war in Angriff und Abwehr zentrale Figur beim SCM. (Archivbild) Bild: Khaled Elfiqi/dpa
Sachsen
SC Magdeburg siegt weiter in der Königsklasse
Titelverteidiger SC Magdeburg behält seine weiße Weste in der Champions League. In Szeged holen die Elbestädter den fünften Sieg im fünften Spiel, bleiben Erster in Gruppe B.

Szeged.

Handball-Bundesligist SC Magdeburg bleibt in der Champions League ohne Punktverlust. Beim ungarischen Vertreter Pick Szeged siegte der SCM mit 34:30 (18:15). Bester Magdeburger Torschütze war Oscar Bergendahl mit sieben Toren. Mit 10:0 Punkten führt Magdeburg Gruppe B weiter souverän an.

In der stimmungsvollen Arena agierten beide Seiten zunächst auf Augenhöhe, doch zwei Paraden von Sergey Hernandez im SCM-Tor hintereinander nutzte Magdeburg zur Zwei-Tore-Führung (6:4/9.). Die Magdeburger agierten in der Offensive klar und ließen kaum Gelegenheiten aus. Dennoch verpassten sie es zunächst, die Führung weiter auszubauen. Kurz vor Ende der Halbzeit führten die Grün-Roten erstmals mit vier Toren, mussten mit der Pausensirene aber noch einen Gegentreffer hinnehmen.

Magdeburger Überzahlspiel bringt Vorentscheidung

Die Ungarn kamen verbessert aus der Pause, stellten die Gäste-Angreifer vor mehr Probleme - erst in der 39. Minute gelang das erste SCM-Tor. Szeged verkürzte langsam, stellte beim 19:20 (42.) den Anschluss wieder her. Doch zwei Überzahlsituationen in der Folge nutzte Magdeburg für einen vorentscheidenden Vier-Tore-Vorsprung (27:23/48.). Szeged versuchte sich an schnellen Abschlüssen, machte aber zu viele Fehler. Diese nutzte der SCM, um die Führung noch auszubauen. (dpa)

