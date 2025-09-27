Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der SC Magdeburg mit Lukas Mertens warf zum Auftakt der Club-Weltmeisterschaft 50 Tore.
Der SC Magdeburg mit Lukas Mertens warf zum Auftakt der Club-Weltmeisterschaft 50 Tore.
Sachsen
SC Magdeburg startet mit Kantersieg in die Club-WM
Der SC Magdeburg gewinnt sein Auftaktspiel beim Turnier in Ägypten ohne Probleme und schon dabei sogar einige Stars.

Kairo.

Handball-Bundesligist SC Magdeburg ist mit einem Kantersieg in die Club-Weltmeisterschaft gestartet. Der Champions-League-Sieger setzte sich zum Turnierauftakt gegen die California Eagles locker mit 50:20 (28:10) durch. Dabei war Nationalspieler Lukas Mertens mit elf Toren bester Magdeburger Schütze. 

Der Vizemeister hatte mit den Amerikanern keine Probleme und führte nach zehn Minuten bereits deutlich (10:1). In der Folge baute der SCM die Führung kontinuierlich aus. Trainer Bennet Wiegert nutzte die Chance, um dem zuletzt angeschlagenen Christian O'Sullivan etwas Spielpraxis zu geben. 

Magdeburg schont Stars

Dazu schonte der SCM seine Rückraumstars Gisli Kristjansson, Omar Ingi Magnusson und Felix Claar. Der Dominanz schadete das nicht. Die Magdeburger zogen nach dem Wechsel noch weiter davon, obwohl sie sich insgesamt 17 Fehlwürfe leisteten. Zweiter Vorrundengegner in der Gruppe A ist am Sonntag Sharjah SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. (dpa)

